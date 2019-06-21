Путин выразил соболезнования из-за гибели 43 человек в страшном ДТП в Индии

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с гибелью более 40 человек в страшном ДТП на севере республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ДТП в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков, — говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства просит передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как уже сообщал Лайф, в штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибло 43 человека.