Названы сто лучших российских изобретений за год

Всего же Роспатент за 12 месяцев прошлого года выдал 35 тысяч 774 свидетельства о новшествах.

Роспатент проанализировал все выданные за 2018 год патенты и опубликовал список из 100 лучших изобретений ушедшего года.

В топ-лист вошли новый метод получения графена, инновационный способ гарантированной сохранности органов для трансплантации, а также пептидный модулятор, который лечит расстройство памяти.

Также в этот список вошёл коллектив авторов из Татарстана, который получил патент на уникальную в мировом масштабе технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава. Кроме того, за разработку способа иммобилизации радионуклидов в топ-100 вошёл Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук. А за изобретение катализатора гидрокрекинга углеводородного сырья для получения высококачественных продуктов из тяжёлой нефти там оказался Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что всего Роспатент за прошлый год выдал 35 тысяч 774 патента.

Ранее Лайф сообщал, что в Японии изобрели устройство, поднимающее настроение.