Парламентарий призвал рестораторов прекратить выдавать за "японских мальчиков" работающих у них выходцев из Средней Азии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал роллы в российских суши-барах "оскорблением чувств японцев" и призвал их не заказывать. Он убеждён, что эта "белиберда" не имеет никакого отношения к японской кухне.

— У нас готовят не японские, а американские суши — это совершенно понятно. Та белиберда, которую они делают (роллы "Филадельфия" и прочее), не имеет никакого отношения к японской кухне... Эти роллы "Филадельфия" обижают, оскорбляют чувства японцев, — сказал Милонов агентству "Москва".

Депутат считает неправильным писать "японская кухня" на суши-барах. Он также призвал владельцев таких заведений прекратить выдавать бедных студентов из Казахстана и других стран Средней Азии, работающих у них официантами, за "японских мальчиков".

Милонов отметил, что суши — это априори еда с бактериями, только не с полезными. Другое дело — шаверма, в которой точно нет плохих бактерий, поскольку она готовится из нормального хлеба и соуса, заключил он.

Ранее Милонов предлагал размещать табличку с надписью "Осторожно: опасная еда" на входе в рестораны фастфуда.