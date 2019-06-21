Лидер "Чайфа" рассказал, почему рок-группу назвали именно так

Слово придумал Вадим Кукушкин в 1983 году на репетиции тогда ещё безымянного коллектива.

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал о выборе названия коллектива и о том, что оно значит.

По его словам, идея принадлежала участнику первого состава группы Вадиму Кукушкину. Впервые трубач озвучил слово во время репетиции в далёком 1983 году.

— Мы заваривали чай в кофеварке, и вот эту чёрную жижу Вадик называл "чайф", совмещая "чай" и "кайф". Между собой мы говорили, что собираемся не на репетицию, а на чайф, — рассказал Шахрин в интервью газете "Известия".

Перед первым концертом музыканты решили назвать рок-группу так же. Шахрин добавил, что в этом названии хорошо читается слово "кайф". К тому же чаепитие — в русской традиции.

Ранее сообщалось, что музыканты группы "Чайф" устроили скандал на борту самолёта Embraer 170. Шахрин заявил, что температура воздуха в салоне могла достигать 45 градусов тепла.