"Роскачество" составило рейтинг мобильных сервисов для доставки продуктов

Чтобы проверить удобство, безопасность и функциональность мобильных программ, эксперты сделали десятки заказов.

"Роскачество" провело исследование мобильных приложений, с помощью которых можно заказать продукты на дом или в офис. Услуга становится всё более популярной, и за прошлый год ей воспользовались в полтора раза больше людей, чем годом ранее.

Эксперты "Роскачества" исследовали 24 приложения — 12 для iOS и 12 для Android — по 60 критериям. Сложив оценки за каждый из них, приложениям присвоили определённое количество баллов. Выводы сделаны следующие:

Наиболее функциональные: "Утконос" (4,54), Ozon.ru (4,22), "Мой Перекрёсток" (4,00).

"Утконос" (4,54), Ozon.ru (4,22), "Мой Перекрёсток" (4,00). Наиболее удобные: "Утконос", Ozon.ru, "О’Кей".

"Утконос", Ozon.ru, "О’Кей". Наиболее безопасные (iOS): golama (4,21), "Утконос" (4,20) и "О’Кей" (4,15).

golama (4,21), "Утконос" (4,20) и "О’Кей" (4,15). Наиболее безопасные (Android): "Утконос" (4,46), "Азбука вкуса" (4,31) и "О’Кей" (4,29).

"Утконос" (4,46), "Азбука вкуса" (4,31) и "О’Кей" (4,29). Лучшими приложениями онлайн-супермаркетов на iOS были признаны "Утконос", Ozon и "О’Кей", на Android — "Утконос", Ozon и "Мой Перекрёсток".

были признаны "Утконос", Ozon и "О’Кей", — "Утконос", Ozon и "Мой Перекрёсток". Приложения-победители среди служб доставки — iGooods, "Инстамарт" и golama (на обеих платформах).

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