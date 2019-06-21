Зеленский признал, что Украина находится на уровне африканских стран

При этом лидер Незалежной заверил, что в дальнейшем страну ждут "позитивные перемены" в экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объём внутреннего валового продукта (ВВП) Украины — на уровне африканских Мали, Анголы или южноамериканского Сальвадора. По его мнению, это унизительно для европейской страны.

— Сейчас, как вы знаете, у нас ВВП такой же точно, как в таких "продвинутых" странах, как Мали, Сальвадор, Ангола. Это, как говорится, ноу комментс. Это унизительно для европейской страны, — отметил украинский лидер на встрече "Диалог власти и бизнеса".

При этом глава государства заверил, что в дальнейшем Украину ждут "позитивные перемены". По его мнению, для успешного развития экономики стране нужен доступ к дешёвым ресурсам. Также Украина должна продолжить интеграцию в Европу, улучшить кредитный рейтинг и избавиться от теневой экономики и коррупции.

Ранее Лайф сообщал, что в Раде заявили о подготовке встречи Зеленского с Путиным.