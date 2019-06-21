Депутат Госдумы объяснил Лайфу, почему он сел в кресло спикера парламента Грузии

Гаврилов подчеркнул, что ему было всё равно, с какого именно места проводить торжественное мероприятие.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал Лайфу, что он сел в кресло спикера парламента Грузии, поскольку его пригласили занять именно это место.

— Во-первых, по регламенту президент в моём лице и в лице греческого депутата (Андреаса) Михайлидиса ведут заседание с президиума в любой стране... И когда мы пришли, грузинская сторона предложила это место. Мне глубоко всё равно. Я был готов с табуретки вести заседание, — подчеркнул он.

По словам Гаврилова, МАП предлагала провести торжественное мероприятие в любом зале для бизнес-форумов, но грузинская сторона настояла именно на здании парламента в знак уважения к иностранным гостям.

Ранее Гаврилов рассказал Лайфу подробности штурма здания парламента Грузии радикалами. По его словам, в здание ворвались со словами "Мы вас будем убивать".