Япония выразила протест России из-за инцидента с двумя бомбардировщиками Ту-95

Токио выразил протест Москве из-за инцидента с двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95, которые якобы нарушили воздушное пространство Японии. Об этом сообщил глава военного ведомства Такэси Ивая.

— России уже был заявлен протест по дипломатическим каналам. Министерство обороны, используя различные возможности, хотело бы также сделать ясное представление российской стороне с тем, чтобы такие происшествия более не повторялись, — заявил японский министр.

Как уже сообщал Лайф, накануне в Министерстве обороны Японии заявили, что два российских бомбардировщика якобы нарушили воздушное пространство страны, из-за чего японские истребители поднимались на перехват самолётов. При этом в российском военном ведомстве пояснили, что самолёты ВКС РФ выполняли плановый полёт над нейтральными водами и не нарушили воздушных границ Японии.