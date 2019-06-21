Лайф узнал, как живёт попросившая у Путина помощи семья беженцев с Украины

Их обращение было показано в ходе прямой линии, и Владимир Путин пообещал помочь приехавшим из Донбасса.

В 2014 году в украинском городе Дзержинске, где раньше жила семья Люлькевичей, начались бои, они решили уехать в Россию. Сейчас у семейства, в котором девять детей, — статус "временное убежище" в Набережных Челнах. Он особо ничего не даёт. Взрослые не могут официально устроиться на работу или получить пособие.

Ранее местный предприниматель закрыл кафе, где работали мать и 24-летняя дочь, так и не выплатил им зарплату. Отец и старший сын занимаются изготовлением акустических и электрогитар. Вся семья живёт в трёхкомнатной съёмной квартире.

Узнав, что таких семей очень много, Люлькевичи договорились с другими беженцами написать коллективное письмо на прямую линию главы государства.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Выдача паспортов по этой программе уже идёт. Однако действие указа распространяется только на граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР, а Дзержинск находится на территории, подконтрольной Киеву.

— Есть другие правовые акты, которые позволяют гражданам Украины находиться на территории России. Я посмотрю, какие корректировки надо внести в правовые базы, чтобы вопрос решался по сути, — ответил семье президент на прямой линии.

После звонка президенту на прямую линию к семье сразу же приехали чиновники.