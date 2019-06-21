Песков о прямой линии с Путиным: Её ждали, слушали и смотрели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся накануне днем. Он отметил, что общение лидера страны с россиянами было информативным, востребованным, конкретным.

— Можно сказать, констатировать одно: линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно, — отметил он.

Он подчеркнул, что во время программы были "затронуты те вопросы, которые поднимали россияне, направляя свои обращения и предложения президенту на линию".

Напомним, прямая линия президента состоялась накануне днем и длилась четыре часа и десять минут. Лайф собрал ответы главы государства на самые важные вопросы россиян.