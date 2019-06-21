Россияне смогут жениться и оплачивать коммунальные счета через МФЦ

Вместе с тем приёмные госструктур, контактирующие с населением, будут постепенно ликвидировать.

Многофункциональные центры (МФЦ) в будущем превратятся в единый канал коммуникаций населения и бизнеса со всеми органами власти. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект реформы, подготовленный Минэкономразвития.

Планируется, что через "единые окна" россияне смогут зарегистрировать брак, внести коммунальные платежи, подать заявление в полицию или судебный иск. Согласно проекту, МФЦ также станут единым пунктом сбора биометрических данных россиян. Вместе с тем приёмные госструктур будут постепенно ликвидировать.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут до 30 июня бесплатно измерить артериальное давление в центрах государственных услуг.