В Кремле готовят список поручений по итогам прямой линии с Путиным

В Кремле готовят перечень поручений по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сейчас уже в администрации начинается работа по формулированию перечня поручений. Сегодня на совещании у Вайно были даны соответствующие поручения подразделениям администрации, — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что этот список должен быть сформирован "очень тщательно". Нельзя упустить ни одного обещания и никаких планов, о которых говорил президент во время общения с гражданами России, добавил Песков.

Напомним, прямая линия президента состоялась накануне днём и длилась четыре часа и десять минут. Лайф собрал ответы главы государства на самые важные вопросы россиян.