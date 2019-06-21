ФСБ выявила группу религиозных радикалов в Карачаево-Черкесии

При обыске у задержанных нашли оружие, боеприпасы, видеоролики террористического характера, экстремистскую литературу.

В Карачаево-Черкесии разоблачена группа людей, которые распространяли идеи радикального ислама, вынашивали планы создания на Кавказе шариатского государства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления, — рассказали в ведомстве.

Операцию проводили совместно ФСБ, МВД и Росгвардия. Задержаны 12 членов группировки, один из них — в Москве. Все они жители КЧР, являются сторонниками экстремистской организации "Ат-Такфир ва-ль-Хиджра"*.

В домах у задержанных нашли оружие, боеприпасы, видеоролики террористического характера, экстремистскую литературу.

А ранее ФСБ показала видео задержания двух мужчин, которые отправляли деньги террористам в Сирию.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.