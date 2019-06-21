Кремль заявил о готовности к обмену заключёнными с Украиной

По данным Москвы, у Киева также есть понимание необходимости продвижения в этой области.

Россия готова к обмену заключёнными с Украиной, однако в данном вопросе необходима взаимность со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами, о котором говорил Владимир Путин на прямой линии.

— Такой разговор ведётся, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определённые заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области, — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что в данном случае "нужно просто набраться терпения", поскольку потребуется двусторонняя работа.

Напомним, 20 июня Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении в России, должна решаться в комплексе.