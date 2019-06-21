Медведев пошутил об "африканской" погоде в Москве

В столице сейчас жаркие дни. Синоптики отмечают, что температура "не по сезону".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о серьёзной подготовке к экономическому форуму "Россия — Африка" и пошутил, что Москва даже организовала жаркую погоду для гостей.

— Искренне рад приветствовать участников конференции "Россия — Африка"... Мы постарались обеспечить её проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую, — пошутил глава кабмина.

Медведев отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнёрские отношения. Он выразил надежду на достижение нового качества сотрудничества. Премьер добавил, что страны Африки благодаря улучшению делового климата и экономическому росту становятся привлекательными для инвестиций.

Форум "Россия — Африка" проходит в рамках ежегодного собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка).

Ранее Лайф рассказывал, что синоптики пообещали "не по сезону" тёплую погоду в Москве 21 июня.