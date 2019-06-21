Освещавшая беспорядки в Тбилиси журналистка потеряла глаз из-за резиновой пули

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Фото © AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Сотрудники полиции разогнали акцию протеста, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.

Журналистка, которая освещала акцию протеста в Тбилиси, потеряла глаз после того, как ей в лицо попала резиновая пуля. Грузинские силовики применяли слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули, чтобы разогнать митингующих.

<p>Фото © Радиостанция <a href="https://fortuna.ge/fortuna/post/rustavelze-aqciaze-gogom-savaraudod-tvali-dakarga-video" target="_blank">Fortuna</a></p>

После того как сотрудники полиции применили спецсредства, среди пострадавших оказались не только участники акции протеста, но и журналисты. В одну из больниц увезли журналистку, которая получила ранение одной из таких резиновых пуль.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что общее число пострадавших — 240 человек, среди них — 80 полицейских.

20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал Лайфу о подробностях штурма Парламента Грузии радикалами. По его словам, демонстранты не только выкрикивали антироссийские лозунги, но и угрожали участникам заседания расправой.

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