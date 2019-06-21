Продавщица "Пятёрочки" избила бывшую коллегу за попытку кражи – видео

C женщиной был её муж. По словам работников магазина, он начал толкать сотрудников тележкой, а его супруга скидывала товары с полок.

В подмосковном городе Шатуре сотрудница магазина "Пятёрочка" напала на свою бывшую коллегу. По её словам, после увольнения та решила больше не оплачивать покупки и её многократно ловила служба безопасности торговой сети.

Как стало известно Лайфу, при посещении магазина 18 июня экс-работница "Пятёрочки" начала класть продукты к себе в карманы. На кассе её попытались задержать и проводить в служебное помещение, она вырвалась и начала скидывать товары с полок. Тогда сотрудники решили применить силу.

Сотрудники "Пятёрочки" решили написать на женщину заявление в полицию.

Ранее в Домодедове сотрудник "Пятёрочки" избил покупателя, которого заподозрил в краже товара. Также несколько дней назад две женщины ограбили "Пятёрочку" в Москве, угрожая кассиру кирпичом. А в Набережных Челнах посетитель магазина за несколько минут перевернул прилавки и проломил потолок.

Из хороших новостей: в магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" будут выдавать товары с AliExpress.