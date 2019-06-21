Собянин пригласил москвичей укрыться в "комнатах прохлады" от 30-градусной жары

Здесь можно отдохнуть под кондиционером и выпить прохладной воды. Внутри также есть телевизоры, книги и настольные игры.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пользоваться "комнатами прохлады", которые оборудованы кондиционерами и имеют запас питьевой воды. Об этом градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Комнаты прохлады" открыты в центрах соцобслуживания, их филиалах и центрах помощи семье и детям. Отдохнуть под кондиционером и выпить прохладной воды можно с 09:00 до 20:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 18:45 (по пятницам) и с 09:00 до 16:00 (по субботам). Внутри также есть телевизоры, книги, настольные игры.

Отметим, что сегодня в Москве ожидается не по сезону жаркая погода, воздух прогреется до 30 градусов, а по области даже выше. Более того, в субботу жара в Москве вообще может побить столетний рекорд.

Лишь с воскресенья, 23 июня, жара начнёт постепенно спадать. В столице станет прохладнее: температура воздуха понизится на 5–7 градусов и будет составлять комфортные 25–27 градусов тепла. Подобный погодный режим продержится в столичном регионе России до середины следующей недели.