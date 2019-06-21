Посетитель ювелирного магазина в Москве украл кольцо за 680 тысяч

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Правоохранители возбудили уголовное дело, личность злоумышленника устанавливается.

Мужчина украл из ювелирного магазина, расположенного в торговом центре "Панорама" в Москве, кольцо стоимостью почти 680 тысяч рублей. О произошедшем сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

— Неизвестный мужчина, находясь в салоне, открыто похитил кольцо стоимостью около 680 тысяч рублей и скрылся, — цитирует представителя управления агентство "Москва".

Полиции о преступлении сообщил продавец. Возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что квартиру безработной москвички обокрали на три миллиона рублей.

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