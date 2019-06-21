"Брат для меня". Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

В свою очередь лидер Чеченской Республики поблагодарил президента Белоруссии и пообещал с достоинством носить награду.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов и назвал его братом. Это произошло на встрече Лукашенко и Кадырова в Минске, куда глава ЧР прибыл на открытие Европейских игр.

— Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы увидели в Белоруссии, которых ты освободил. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа, — сказал лидер Белоруссии главе Чечни.

В свою очередь Кадыров поблагодарил Лукашенко за добрые слова и награду. Он пояснил, что орден будет носить с достоинством.

Пресс-служба белорусского лидера поясняла, что главе Чечни вручают этот орден за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и ЧР. Кроме того, Кадыров содействовал в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, которого насильно удерживали в Ливии.