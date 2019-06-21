Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

В одной из многоэтажек на улице Первомайская в Москве произошёл пожар. В результате погиб один из жильцов, ещё двое находятся в больнице. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
На месте работают пожарные, у здания дежурят бригады скорой помощи. Согласно кадрам с места ЧП, горят квартиры на двух верхних этажах — восьмом и девятом. Из окон валит чёрный дым.
Список погибших и пострадавших:
- Куликов Анатолий 1947 г.р. — умер в реанимации
- Аверин Сергей 1987 г.р. — пострадавший
- Терехов Андрей 1987 г.р. — пострадавший
Ранее сообщалось, что более 40 человек было эвакуировано из-за пожара в жилом доме посёлка Пойковский в ХМАО.
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