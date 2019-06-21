Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве

Согласно кадрам с места ЧП, горят квартиры на двух верхних этажах — восьмом и девятом.

В одной из многоэтажек на улице Первомайская в Москве произошёл пожар. В результате погиб один из жильцов, ещё двое находятся в больнице. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

На месте работают пожарные, у здания дежурят бригады скорой помощи. Согласно кадрам с места ЧП, горят квартиры на двух верхних этажах — восьмом и девятом. Из окон валит чёрный дым.

Список погибших и пострадавших:

Куликов Анатолий 1947 г.р. — умер в реанимации Аверин Сергей 1987 г.р. — пострадавший Терехов Андрей 1987 г.р. — пострадавший

Ранее сообщалось, что более 40 человек было эвакуировано из-за пожара в жилом доме посёлка Пойковский в ХМАО.