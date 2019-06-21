Доктор Комаровский рассказал, можно ли детям есть немытые ягоды

По словам педиатра, всё зависит от того, где именно и при каких условиях выросли ягоды.

Врач-педиатр, которому доверяют все "инста-мамы" на территории бывшего СССР, заявил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева.

— Намного больше проблем может возникнуть из-за тотального мытья, чем из-за тотального немытья, — рассказал врач на своей странице в "Инстаграме".

Как отметил эксперт, нужно мыть те ягоды, которые растут возле дороги, или те ягоды, которые выросли на дереве, обработанном удобрениями.

— Но если это растущее вдали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного, в конце концов, не будет, — отметил педиатр.

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