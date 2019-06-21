Доктор Комаровский рассказал, можно ли детям есть немытые ягоды

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Фото © Pixabay

По словам педиатра, всё зависит от того, где именно и при каких условиях выросли ягоды.

Врач-педиатр, которому доверяют все "инста-мамы" на территории бывшего СССР, заявил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева.

Намного больше проблем может возникнуть из-за тотального мытья, чем из-за тотального немытья, — рассказал врач на своей странице в "Инстаграме".

Как отметил эксперт, нужно мыть те ягоды, которые растут возле дороги, или те ягоды, которые выросли на дереве, обработанном удобрениями.

Но если это растущее вдали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного, в конце концов, не будет, — отметил педиатр.

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