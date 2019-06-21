Названа смертельная опасность длинного рабочего дня

Согласно результатам исследования, наибольшую опасность переработка представляет для людей младше 50 лет.

Учёные из Университета Анже во Франции выяснили, что рабочий день продолжительностью более десяти часов повышает риск развития инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации кардиологов Stroke.

Группа учёных в течение семи лет наблюдала за состоянием 143 592 добровольцев в возрасте от 18 до 69 лет. У тех из них, кто на протяжении 50 дней в течение года работал по десять и больше часов в сутки, риск развития инсульта повысился на 29%. При этом наиболее пагубно переработки сказались на здоровье людей младше 50 лет.

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