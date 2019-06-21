Названа смертельная опасность длинного рабочего дня

Учёные из Университета Анже во Франции выяснили, что рабочий день продолжительностью более десяти часов повышает риск развития инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской ассоциации кардиологов Stroke.
Группа учёных в течение семи лет наблюдала за состоянием 143 592 добровольцев в возрасте от 18 до 69 лет. У тех из них, кто на протяжении 50 дней в течение года работал по десять и больше часов в сутки, риск развития инсульта повысился на 29%. При этом наиболее пагубно переработки сказались на здоровье людей младше 50 лет.
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