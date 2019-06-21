Семью вовремя не прооперированного мальчика с раком обвинили в агрессии к врачам

Родители рассказывают, что они не хотят конфликта с медиками, главное — здоровье ребёнка.

Семью ребёнка, которому отказали в лечении из-за майских праздников, начали травить в соцсетях. Отец мальчика рассказал Лайфу, что в личные сообщения ему писали, чтобы он закрыл рот, что его могут лишить родительских прав, и требовали, чтобы он перестал поднимать шумиху. Сейчас его страницу вовсе заблокировали.

Есть ещё один факт. Сейчас ребёнок проходит уже 12-й курс химиотерапии. Накануне его с матерью отправили пройти флюорографию, так как ребёнок очень долго кашляет. В руках женщины случайно оказалась медицинская карта мальчика, где она обнаружила записи лечащих врачей о том, что родители негативно и агрессивно себя ведут. Отца обвинили в том, что он выражался матом и оскорблял медперсонал. Мужчина это отрицает.

— С нами не работал ни один следователь, ни один человек из СК. Они только опросили в начале, а сейчас дело лежит в МВД. Со мной никто так и не связывался... Если бы я что-то такое делал... но не была вызвана ни охрана, ни полиция. Но этого нигде нет, — рассказал отец мальчика Артём Беляков.

— Мы обратились в "Русфонд", они пошли с нами на контакт. Они сказали, что мы должны сейчас пройти этот второй блок химиотерапии, сделать контрольное МРТ и потом отправиться в НМИЦ в Питер для очной встречи. Но представьте, как мы с такой картой поедем, и врач прочитает, что там написано, — добавил мужчина.

Как ранее сообщал Лайф, шестилетнему мальчику из Красноярского края весной диагностировали опухоль, но операцию перенесли из-за майских праздников, из-за задержки рак стал неоперабельным. В медучреждении на обвинения ответили, что перед выходными показаний для госпитализации не было, в назначенный день, 6 мая, ребёнка не привели из-за болезни, а в день приёма, 20 числа, опухоль уже разрослась. Сейчас семья готовит иск вместе с юристами.