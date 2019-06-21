Онколог рассказал Лайфу, что увеличивает риск самого смертоносного рака в России

Ранее Минздрав сообщил, что за прошлый год в стране самый высокий показатель летальности фиксировался при раке поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных опухолей и не даёт больному даже пяти лет жизни. Об этом рассказал Лайфу главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

— Протоковый рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных опухолей. В начале 2000-х годов данная группа заболеваний, даже будучи диагностированной на ранней стадии и будучи радикально прооперирована, не давала пятилетней выживаемости. Продолжительность жизни была порядка семи месяцев, и большинство больных погибали в течение первых двух лет, — отметил врач.

Впрочем, как рассказал Андрей Пылев, с появлением комбинированного подхода к лечению рака появилась возможность повысить продолжительность жизни при таком заболевании и до пяти, а в США — и до десяти лет.

— Данное заболевание чаще возникает у курящих людей, и курение является одним из факторов, увеличивающих риск развития болезни, — подчеркнул онколог.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что по итогам 2018 года самый высокий показатель летальности среди россиян фиксировался при раке поджелудочной железы. На втором месте — рак печени, на третьем — рак пищевода.

По словам Пылева, рак печени может быть вызван циррозом, появившимся от употребления алкоголя. А рак пищевода — от избыточно горячих напитков.