В Сибири завуч взяла у второклассников отпечатки пальцев в поисках воришки

Педагог показывала школьникам "волшебные" кисточку и лист бумаги и говорила, что они укажут на похитителя.

Завуч школы № 16 в городе Минусинске в Красноярском крае взяла у второклассников отпечатки пальцев, чтобы "раскрыть" карманную кражу. Об этом журналистам рассказали возмущённые родители учеников.

По их словам, "сыщик-самоучка" по одному вызывала в кабинет восьмилетних детей и снимала отпечатки пальцев без согласия и присутствия родителей. При этом директор школы утверждает, что технически отпечатки не снимались — педагог показывала школьникам "волшебные" кисточку и лист бумаги и говорила, что они укажут на карманника.

— Сын стал бояться идти в школу... Сегодня отпечатки пальцев снимут, завтра ещё какую-нибудь процедуру проведут, — цитирует одну из мам местный телеканал "Тон".

После скандала завуч ушла в отпуск, отказавшись извиняться за "игры в Следственный комитет".

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