В МВД предложили разрешить инспекторам ГИБДД наказывать водителей без суда

Также в ведомстве считают, что нужно отказаться от такого понятия, как административный арест.

Расширить полномочия инспекторов ГИБДД предложили на конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Идея состоит в том, чтобы разрешить инспекторам без суда ограничивать действие водительских удостоверений, пишет "Коммерсант".

— Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования, — высказался в интервью газете глава административно-правового управления договорно-правового департамента ведомства Дмитрий Газизов.

По мнению Газизова, государство уже не способно администрировать такое количество правонарушений, так что стоит сократить их и оставить лишь "наиболее опасные". Также он считает правильным отказаться от практики назначения административных арестов, поскольку в стране не хватает мест для содержания арестованных, а впоследствии государство выплачивает деньги задержанному, если тот выигрывает дело в ЕСПЧ.

Также была выдвинута инициатива ввести оборотные штрафы вместо фиксированных для юридических лиц, чтобы повысить размер платежей.

В начале июня правительство одобрило проект нового КоАП. В нём пока нет описанного выше, но много других новшеств. До 1 марта следующего года документ, разрабатываемый Минюстом, должен быть внесен в кабмин. Ещё через год он может вступить в силу.