В Саратове глава филиала Почты России превратил помощницу в домашнюю прислугу

Теперь мужчине за злоупотребление полномочиями грозит до четырёх лет лишения свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора саратовского филиала ФГУП "Почта России" Булата Ахметзянова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Мужчина под угрозой увольнения возложил на свою подчинённую обязанности гувернантки в его семье.

— А именно заниматься воспитанием его детей и оказывать различную помощь его семье в "домашних" делах, — уточняется на сайте СК РФ по региону.

Отмечается, что сотрудница во время выполнения поручений своего руководителя испытывала "тяжёлые эмоциональные потрясения и нравственные страдания".

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

В УФПС Саратовской области сообщили, сейчас глава филиала находится в отпуске с последующим увольнением.

Напомним, что дело по этой же статье полтора года назад возбуждали в отношении главы самарского отделения Почты России. По данным следствия, он заставлял сотрудников помогать ему со строительством дома.