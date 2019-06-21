Оператор Ruptly рассказал Лайфу, как получил резиновую пулю в почку в Тбилиси

Пейкришвили считает, что ему повезло, ведь одна из журналисток, освещавших события в Грузии, лишилась глаза.

Оператор видеоагентства Ruptly Гиви Пейкришвили попал в больницу после беспорядков в Тбилиси. Он рассказал Лайфу, что был ранен резиновой пулей во время разгона демонстрантов у здания грузинского парламента.

— Из толпы полетели бутылки и камни. Спецназ, который стоял у парламента, использовал слезоточивый газ и начал стрелять. Вот тогда я и получил резиновую пулю в область почек, — сказал Пейкришвили.

Несмотря на полученную рану, оператор считает, что ему повезло. Во время разгона акции протеста одна из журналисток, освещавших событие, лишилась глаза.

Как ранее писал Лайф, по последним данным, в ходе протестов в Тбилиси пострадало 240 человек.