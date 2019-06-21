Московский планетарий: Летнее солнцестояние наступит в столице в 18:54

По рассчетам ученых, именно в этот момент Солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что летнее солнцестояние в столичном регионе наступит ровно в 18:54 мск. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от экватора. Именно поэтому в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

— В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. Затем Солнце начинает опускаться к югу, световой день начинает уменьшаться, — говорится в статье, опубликованной на странице планетария "В Контакте".

Отметим, что в древних культурах день летнего солнцестояния считался сакральным. На Руси до принятия христианства славяне в этот день отмечали праздник Ивана Купалы, однако после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с самым длинным днем в году. На летнее солнцестояние, как и на Масленицу, было принято печь блины, символизирующие собой Солнце.

Продолжительность сегодняшнего дня составит 17 часов и 33 минуты. Затем дни будут становится короче, а ночь начнёт увеличиваться по продолжительности.

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