Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Грузии и вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности России. На встрече обсуждалась ситуация в Грузии, а также в Персидском заливе.
Так, ситуация в Тбилиси "была расценена как очень опасное проявление", где накануне имела место "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев".
А по поводу Персидского залива участники встречи "выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряжённостью и призвали соответствующие страны к сдержанности".
Напомним, в Грузии радикалы и оппозиция накануне устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Члены ГД РФ посетили Тбилиси для участия в заседании Межпарламентского православного союза.
Что же касается Персидского залива, то Иран в соседнем с ним Оманском заливе сбил американский дрон-разведчик. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп уже направил Тегерану предупреждение о возможном ударе по этой стране.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram