Более 300 человек задержали на акции протеста в Тбилиси

В ходе акции протеста в Тбилиси задержали 305 митингующих. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

— За разные правонарушения задержаны 305 участников акции, — заявил он.

В МВД Грузии уточнили, что на рассвете участники акции протеста даже начали уничтожать полицейские и гражданские автомобили и устраивать погромы в зданиях.

В Грузии радикалы и оппозиция накануне устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Члены ГД РФ посетили Тбилиси для участия в заседании Межпарламентского православного союза. В итоге демонстранты пытались штурмом взять здание парламента. В ходе акции протеста пострадало 240 человек, среди них 80 полицейских.