МВД выявило нарушения во время расследования дела журналиста Голунова

Накануне речь об этом зашла в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства высказался за усиление контроля над деятельностью правоохранительных органов в подобных делах.

Специальная проверка выявила нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного ГУ МВД.

По имеющимся данным, злоупотребления допустили сотрудники УВД по ЗАО столичного полицейского главка. Более подробную информацию МВД направит в прокуратуру для решения вопроса о передаче материалов в следственные органы СКР.

Напомним, история вокруг задержания журналиста Ивана Голунова развивается с 7 июня. В МВД в тот день сообщили, что у него якобы нашли наркотик мефедрон, а адвокат утверждал, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. Сначала Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Потом экспертиза показала, что у Голунова нет следов наркотиков на теле. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что у следствия больше нет претензий к журналисту. Также он попросил президента России Владимира Путина уволить двух генералов по итогам дела Голунова.