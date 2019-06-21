В Перми воспитатель посоветовала девочке подуть на сломанную руку

По понятным причинам это не подействовало. Матери пришлось срочно везти ребёнка в травмпункт.

В Перми в детском лагере воспитательница посоветовала восьмилетней девочке, сломавшей руку, подуть на больное место. Школьница упала, когда каталась на горе-трубке.

Когда за девочкой пришла её мать, та плакала от боли в коридоре. Через некоторое время ей стало хуже. Ребёнка отвезли в травмпункт, где обнаружили перелом левой руки.

— Педагог сидела на лавочке, копаясь в телефоне, в то время как дети самостоятельно играли. Педагог не следила за их безопасностью, — передаёт портал 59.RU слова матери девочки.

Она обратилась с жалобой в прокуратуру, Роспотребнадзор и Департамент образования Перми. Сейчас проводится проверка по данному факту.

А в ХМАО ранее воспитательница угрожала детям заклеить рты скотчем.