ФСБ показала видео задержания радикалов в Карачаево-Черкесии

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Операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии.

Центр общественных связей ФСБ России показал оперативное видео задержания членов радикальной религиозной группировки в Карачаево-Черкесии.

Как ранее сообщал Лайф, 11 человек были задержаны на территории республики, ещё один уроженец Карачаево-Черкесии — в Москве. В ходе обследования их домовладений изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флеш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

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