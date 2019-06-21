ФСБ показала видео задержания радикалов в Карачаево-Черкесии

Центр общественных связей ФСБ России показал оперативное видео задержания членов радикальной религиозной группировки в Карачаево-Черкесии.
Как ранее сообщал Лайф, 11 человек были задержаны на территории республики, ещё один уроженец Карачаево-Черкесии — в Москве. В ходе обследования их домовладений изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флеш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.
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