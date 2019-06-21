В Кирове подростки устроили паркур на крышах машин

В микрорайоне Чистые Пруды города Кирова компания подростков устроила занятия паркуром на припаркованных автомобилях. Камеры наружного наблюдения сняли "спортивную вечеринку" ребят. Теперь их ищет полиция.
На попавших в распоряжение Лайфа кадрах видно, что хулиганы начали свой забег с "девятки". Один из подростков запрыгнул на капот машины и начал по ней ходить. Другой в это время пробежался по стоявшему напротив ряду автомобилей. После этого компания отправилась в дом. Спустя полтора часа они снова вышли на улицу и пробежались ещё раз по крышам машин.
Хулиганы повредили несколько автомобилей. Сейчас личности злоумышленников устанавливают полицейские.
Ранее сообщалось, что в Кирове 17-летний молодой человек обнёс круглосуточный магазин, проверяя реакцию продавщицы.
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