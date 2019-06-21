В больницу Петербурга попали дети со следами укусов и побоев, подозревают мать

Всего у женщины четверо малышей. Теперь решается вопрос о полном лишении её родительских прав.

В детскую больницу № 5 в Санкт-Петербурге сотрудники полиции доставили двух маленьких мальчиков с побоями и ссадинами. У младшего даже были вырваны волосы. Им три и два года.

Врачи также обнаружили у них ротавирусную инфекцию. Дети находятся в инфекционном отделении. У малышей смогли выяснить шокирующие детали быта: мать их часто физически наказывала. По предварительным данным, женщина систематически била детей, к примеру, за то, что ребёнок много ест или вспотел.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины. Её могут лишить родительских прав. Отмечается, что у женщины ещё двое старших детей, родительских прав в отношении них у неё уже нет. К делу подключился Следственный комитет.

Ранее Лайф рассказывал о вопиющем случае с ребёнком в другом регионе. В Челябинске биологический отец выкрал сына из новой семьи экс-супруги, чтобы сделать из него отшельника. Мы показывали, в каких условиях он держал малыша.