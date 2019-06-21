Замглавы МИД Британии силой вышвырнул активистку Greenpeace с банкета

Когда девушка проходила мимо замминистра, тот грубо схватил её и прижал к стене.

Замглавы МИД Великобритании Марк Филд вышвырнул активистку Greenpeace из резиденции лорд-мэра Лондона во время официального ужина. Девушка с единомышленниками тайно проникли в банкетный зал, чтобы заявить о необходимости борьбы с изменениями климата.

Когда экоактивистка проходила мимо замминистра, тот грубо схватил её, прижал к стене и вытолкал из зала, держа за шею сзади. После огласки этого инцидента в отношении Филда началась служебная проверка. Дипломат за поступок извинился, однако на время расследования он был отстранён от должности.

При этом представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй назвал поступок Филда "вызывающим серьёзное беспокойство".

Нужно отметить, что активистам Greenpeace часто достаётся за их яркие акции. Так, в Шотландии год назад задержали парапланериста-эколога, пролетевшего над Трампом.