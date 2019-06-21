Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии

Над предприятием поднялось облако чёрного дыма, а пламя было видно за несколько километров.

Серия взрывов прогремела на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в городе Филадельфия в США. Предприятие охватил масштабный пожар.

По данным телеканала NBC, с огнём на территории завода борются экипажи нескольких десятков пожарных машин. Над предприятием поднялось облако чёрного дыма, пламя было видно за несколько километров от места ЧП. О жертвах и пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается.

Ранее сообщалось о подобном ЧП в Южной Корее. Там в результате взрыва на заводе пострадало три человека, ещё один погиб.