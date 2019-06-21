"Мама била, потому что много кушаю". Лайф публикует видео с детьми из Петербурга

Женщину могут полностью лишить родительских прав. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с трёхлетним Витей и двухлетним Серёжей, которые попали в детскую больницу № 5 Санкт-Петербурга со следами побоев и укусов и рассказали, что это сделала их мать.

У детей обнаружили ротавирусную инфекцию, поэтому малыши лежат в инфекционном отделении. Старший поведал врачам о шокирующих фактах проживания с матерью. Мальчик признаётся, что мать вырвала его волосы и избила, потому что он "много кушает".

— Потому что она избила лицо моё, потому что я много кушаю, — рассказывает мальчик.

Кроме того, мальчики рассказали, что их мама часто ходит в магазин за водкой и водит "дядь домой".

Женщину после этого могут полностью лишить родительских прав. По предварительным данным, это уже сделано в отношении двух старших детей. К делу подключился СК РФ.

Ранее Лайф рассказывал о вопиющем случае с ребёнком в другом регионе. В Челябинске биологический отец выкрал сына из новой семьи экс-супруги, чтобы сделать из него отшельника. Мы показывали, в каких условиях он держал малыша.