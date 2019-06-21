Уральские полицейские помогли немцам, застрявшим на советском ГАЗ-66

Общались инспекторы ДПС с попавшими в беду иностранцами с помощью онлайн-переводчика.

Двое путешественников из Германии на стареньком советском грузовике ГАЗ-66 застряли на 200-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. На подмогу немцам пришли уральские полицейские. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

— Сначала иностранные граждане попытались сами справиться с поломкой, но скоро поняли, что без эвакуатора до сервисной мастерской не добраться. Сложность была в том, что попавшие в беду люди не говорили и не понимали по-русски, — сообщил он.

По данным URA.RU, помощь пришла от инспекторов ДПС города Талицы лейтенанта Дмитрия Рыжова и сержанта Антона Иванова. С помощью онлайн-переводчика полицейские выяснили, что по пути с Байкала домой у немцев сломался привод трамблера.

Сотрудники МВД вызвали эвакуатор и помогли туристам добраться до посёлка Пышма, где живёт их сослуживец. Иностранные гости несколько раз повторили Vielen Dank, russische Polizisten, что означает "большое спасибо, российские полицейские", и вручили им наклейки автопробега "Германия — Байкал".

Ранее сообщалось, что в Чите сотрудники ДПС спасли семь человек из горящего жилого дома.