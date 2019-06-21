Крида обвинили в плагиате песни сына Уилла Смита

Певец объясняет эту ситуацию тем, что нот всего семь и всё "музло" так или иначе имеет сходство.

Композицию "Грехи" певца Егора Булаткина, который выступает под псевдонимом Егор Крид, пользователи Интернета назвали ворованной. Аудитория исполнителя назвала её плагиатом с композиции Blue американского рэпера Джейдена Смита (сын актёра и музыканта Уилла Смита. — Прим. Лайфа). Крид в своём instagram-аккаунте назвал обвинения беспочвенными.

Он опубликовал видео, в котором композитор Black Star Алекс Давиа играет на фортепиано мелодию Крида и Смита-младшего.

— Кайфую от того, что делает Джейден Смит, ещё с Карате-Пацана. Его музыка последних лет очень сильно отличается от всего, что делают в этом жанре. СМИ начали везде писать, что трек "Грехи" — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие, — подписал видео с продюсером Крид, добавив, что он не сплагиатил, а вдохновился.

Егор Крид ушёл из лейбла Black Star весной этого года, ему удалось сохранить своё сценическое имя. Позднее основатель лэйбла Тимати подтвердил эту информацию, добавив, что Криду не помогал выкупить имя миллиардер Борис Ротенберг, о чём сообщали некоторые СМИ.