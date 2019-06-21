Ветеринар рассказал Лайфу о состоянии спасённой на Байкале косули

Детёнышу сразу обработали и зашили раны, наложили повязки. Состояние животного стабильно тяжёлое.

Ветеринар Иркутской зоогалереи Люся Ивушкина рассказала Лайфу о состоянии косули, которую спасли туристы на Кругобайкальской железной дороге.

— Состояние косули стабильно тяжёлое, но без ухудшений. Кормим через зонд, так как раны на горле пока не дают глотать. Врач говорит, что ближайшие три дня будут решающими, прогноз пока очень осторожный. Косули — довольно нежные животные и сложные пациенты, — рассказала Ивушкина.

Маленький косулёнок не смог бы перенести операцию по восстановлению трахеи, поэтому её отложили на потом.

— Сегодня весь день ставили системы, так как есть и пить он сам пока не может, — добавила ветеринар.

Как ранее рассказывал Лайф, туристы, путешествующие по Кругобайкальской железной дороге, увидели, как детёныш косули упал с высокого обрыва. Обнаружив, что он ещё жив, люди на руках отнесли его до ближайшего села, а затем на машине довезли в иркутский зоопарк. Специалисты установили, что животному всего пара недель.