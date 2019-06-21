В США подготовили новый законопроект с жёсткими санкциями против России

Демократы призывают таким образом "наказать" Москву за "вмешательство" в выборы в 2016 году.

Группа демократов-центристов подготовила новый законопроект о санкциях против России в связи с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. По данным Bloomberg, сенаторы предлагают ввести ограничения против суверенного долга, банков и СПГ-проектов РФ.

Новый проект призван "наказать" Москву за приписываемое ей вмешательство в американские выборы в 2016 году, доказательств которого в США так и не нашли.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году.

Президент России Владимир Путин назвал документ объективным, поскольку выводы прокурора подтвердили отсутствие сговора между Москвой и американской администрацией.