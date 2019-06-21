София Ротару выступит в России впервые за долгое время

Пока не известно, какие песни она споёт на "Новой волне" в Сочи в августе этого года.

Певица София Ротару после длительного перерыва вернётся на российскую сцену в конце лета. Она порадует многочисленных поклонников, выступив на открытии фестиваля "Новая волна" в Сочи 24 августа. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе мероприятия.

Организаторы оставили в секрете, исполнит ли артистка полюбившиеся всем хиты или представит на фестивале новую песню.

Напомним, что в декабре 2018 года Ротару сильно расстроила поклонников, отменив выступление на "Песне года". Представители звезды назвали здоровье главной причиной данного решения. Также сказалась политика — напряжённые отношение между Москвой и Киевом. Поклонники Ротару боялись, что она больше не приедет выступать в Россию.