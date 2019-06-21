После жалобы Путину жителям Красноярска пообещали парк "Прямая линия"

Предполагается, что его площадь составит около пяти гектаров, а появится он через год.

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с жителями жилого района "Солнечный" в столице региона после того, как одна горожанка пожаловалась на прямую линию с президентом России Владимиру Путину и рассказала о проблемах микрорайона. Жильцам "Солнечного" пообещали создать парк и назвать его "Прямая линия".

— Сегодня была встреча с губернатором и мэром города, я ездила. Они пообещали нам, что за нашим микрорайоном на смежном участке построят большой парк,чуть ли не 3–5 гектаров общей площадью, — рассказала Лайфу жительница района Ксения Бессонова.

— Сказали, что следующим летом парк будет уже сто процентов и будет называться "Прямая линия", — добавила женщина.

На сегодняшнем собрании жителей с властями было объявлено, что скоро пройдёт слушание проекта планировки микрорайона. После его утверждения будут спроектированы социальные объекты.

По словам женщины, вчера же после прямой линии с президентом муниципальные и региональные власти прибыли в другой район "Солнечного", где уже есть вся инфраструктура. Однако она доступна не для всех жителей.

Ранее сообщалось, что СКР и прокуратура после прямой линии изучат жалобу жительницы села под Тюменью. Там много лет нет водопровода.