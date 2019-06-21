Нетрезвая мать побитых и покусанных детей сама пожаловалась на побои

Отец малышей выдвинул уже новую версию — дети пострадали, упав на игровой площадке.

Мать двух мальчиков, доставленных в детскую больницу № 5 в Санкт-Петербурге со следами укусов и побоев, рассказала о нападении "неадекватной" соседки. По её словам, женщина набросилась на неё и начала бить.

Ранее такую же версию выдвинул и глава семейства в интервью Лайфу. Однако теперь его версия изменилась — телеканалу "78" он заявил, что супругу побила соседка, а вот дети пострадали при падении на игровой площадке.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения детей со следами побоев. Женщину подозревают в постоянном физическом насилии над своими детьми. Мальчики подтвердили догадки полицейских, поведав врачам шокирующие подробности проживания с матерью.