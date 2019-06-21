В Воронеже мужчина выстрелил из пистолета в живот ребёнку

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Фото © Flickr / Peter Anderson

Подозреваемый в покушении на убийство малолетнего был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Четырёхлетний мальчик из Воронежа попал в больницу с ранением брюшной полости. Из тела мальчика врачи извлекли пулю, предположительно, от пневматического пистолета. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, вечером 20 июня 2019 года на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного на территории Советского района города Воронежа, 42-летний мужчина произвёл не менее одного выстрела в область живота ребёнка, — рассказывают следователи.

Подозреваемого задержали. С ним работают следователи и криминалисты. Устанавливается мотив преступления. Ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее Лайф сообщал, что москвич открыл стрельбу во дворе дома.

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