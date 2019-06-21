В Воронеже мужчина выстрелил из пистолета в живот ребёнку

Подозреваемый в покушении на убийство малолетнего был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Четырёхлетний мальчик из Воронежа попал в больницу с ранением брюшной полости. Из тела мальчика врачи извлекли пулю, предположительно, от пневматического пистолета. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Воронежской области.

— По предварительным данным, вечером 20 июня 2019 года на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного на территории Советского района города Воронежа, 42-летний мужчина произвёл не менее одного выстрела в область живота ребёнка, — рассказывают следователи.

Подозреваемого задержали. С ним работают следователи и криминалисты. Устанавливается мотив преступления. Ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее Лайф сообщал, что москвич открыл стрельбу во дворе дома.