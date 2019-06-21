Больше 300 спорткаров Porsche отзывают в России

Неполадки обнаружены в передней части кузова и багажнике — нарушены требования к соединению частей конструкции.

Росстандарт сообщает об отзыве 319 автомобилей Porsche из-за возможных дефектов сборки передней части кузова. По данным пресс-службы ведомства, речь идёт о представителях Boxster и Cayman, реализованных с июля 2016 года по январь 2019-го.

— Из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения, — поясняют в Росстандарте.

Владельцев спорткаров, подпадающих под отзыв, должны проинформировать о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Все ремонтные работы, разумеется, будут бесплатными для автовладельцев.

Напомним, что в январе текущего года под отзыв в России попали 1,2 тысячи Porsche Panamera. Причиной стали проблемы с программным обеспечением, которые могут блокировать усиление рулевого управления.