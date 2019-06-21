Шаман рассказал Лайфу, как избежать последствий летнего солнцестояния

Целительница, прорицательница, как Елена себя называет, уверена, что побороть негативное влияние астрономического явления можно с помощью одежды.

Экстрасенс Елена Батыр рассказала Лайфу, чего следует опасаться в день летнего солнцестояния. Астрономическое событие может неблагоприятно отразиться на здоровье и кошельке, предупреждает потомственный шаман.

— День очень сложный. Это день, когда действительно нужно всего остерегаться, и в первую очередь финансово. То есть в большой массе будут страдать люди финансово. Кто-то неправильно вложится, кто-то что-то не то купит, у кого-то украдут. Второе — усилятся заболевания, то есть и метеозависимые, те, у кого хронические заболевания, да и кто ничем не болеет, могут заболеть, — говорит Батыр.

По словам потомственной шаманки, целительницы и прорицательницы, как Елена себя называет, смягчить негативное влияние можно. Для этого нужно избегать в одежде цветов земли — жёлтого, коричневого, бежевого, цвета песка.

Ранее Лайф писал, что летнее солнцестояние в столичном регионе наступило в 18:54 мск. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния наше светило будет "держать эту высоту" в небе.